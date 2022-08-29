Новина про початок контрнаступу на півдні України викликала ажіотаж, проте будь-яка військова операція потребує умов тиші.

У Силах оборони півдня закликали дотримуватись принципу тиші щодо подій на фронті війни в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона відповіла на питання журналістів про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.

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"Найперше, що потрібно знати зараз, що будь-яка військова операція потребує умов тиші. Ажіотаж, який викликає будь-як новина з фронту, є неправильним в умовах інформаційної війни. Всі дії повинні мати логічне завершення. Новина є, вона всіх надихнула, але далі треба набратись терпіння і зрозуміти правила, і послідовність дій військових підрозділів", - заявила Гуменюк.

За її словами, сили противника є досить потужними, адже вони підтягували свої сили протягом тривалого часу. Проте попередні військові заходи ЗСУ, а саме те, що називають "вогневий контроль", дали свої результати. Знищено склади з боєприпасами, зосередження військової техніки та сил ППО ворога.

"Моральна дестабілізація ворога може бути використана на нашу користь, але ворог все ще досить потужний. Розслаблятись зарано", - зазначила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя, на Херсонщині українські підрозділи прорвали першу лінію оборони ворога. Тільки за сьогоднішню ніч і першу половину дня були "прильоти" від Збройних сил України по Херсону, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці, Бериславу. Він зазначив, що "географія знищення рашистів розширюється".

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