За його словами, ЗСУ перейшли в "маленький наступ".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович не підтвердив початок масштабного контрнаступу Збройних сил України на південному напрямку.

Про ситуацію на фронті він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Я пропоную подивитися, що буде далі... Поки скажу так: ЗСУ перейшли в маленький симпатичний (принаймні, так він зараз виглядає) наступ, прорвали на декількох ділянках лінію фронту, розвивають наступ в глибину, перервали або майже перервали постачання через мости і поромні переправи", - сказав Арестович.

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Сьогодні, 29 серпня, керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ВСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках півдня.

Вдень радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань повідомив про прорив першої лінії оборони росіян в Херсонській області.

Тільки за минулу ніч і першу половину дня були "прильоти" від ЗСУ по Херсону, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславу.

CNN повідомляє, що українська армія звільнила від російських загарбників чотири села неподалік від окупованого Херсона.

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