Філіп Брідлав визнав "цікаву тактику" ЗС РФ під час масованої атаки на Україну.

Робота ППО України - збиття російських ракет під час атаки на Київ - увійшла в історію, але наявних систем для повноцінного захисту не вистачає.

Про це "Голосу Америки" розповів колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, екс-командувач Військово-повітряних сил США у Європі та Африці Філіп Брідлав. Зокрема, американський генерал прокоментував масовані удари РФ по Україні, в тому числі факт збиття російських ракет "Кинджал", якими було атаковано Київ. За його словами, він ще немає всіх фактів, але "кілька ланцюжків інформації" свідчать, що Україна змогла збити ці ракети.

"Це увійшло в історію. Ми з’ясували, що вони ("Кинджали" - УНІАН) не є невразливими, про що свого часу казав Путін. Путін рекламував, що це найкращі з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так, особливо проти останніх версій ракет Patriot та певних інших ракет, які ми передали Україні, вони справді здатні збити "Кинджали", і мали успіх навіть у такій атаці", - сказав Брідлав.

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Водночас він прокоментував потреби української ППО для успішного відбиття ворожих атак в інших містах - Харків, Одеса тощо. За його словами, західні партнери дали Україні дуже дієві системи, які Сили оборони використовують з розумом - розміщують їх у потрібних місцях, що визначає пріоритети захисту.

Генерал підкреслив, що ЗСУ добре виконують роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які наразі мають.

"Але, якщо взяти те, що ми надіслали, і порівняти це з мапою України, для необхідного захисту територій, – мої руки навіть не поміщаються в екран, – ми недостатньо дали Україні. Нам потрібно надавати їм більше можливостей... Ми повинні дати їм також ті речі, які не стріляють: датчики, радари, пункти управління, які поєднують усе це разом", - пояснив військовий.

Експерт уточнив, що йдеться за обладнання для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS - усе, що надається Україні. Всі ці системи більш ефективні, коли підключені до сенсорів та мережі управління, які дають їм змогу визначити, звідки надходить атака.

Окрім того, Брідлав відзначив, що під час останньої масованої атаки Росія використовувала "дуже цікаву тактику". Зокрема, відправили багато менш потужних безпілотників, які мали на меті навантажити українську ППО. Потім було випущено кілька потужніших ракет, але не "Кинджалів" – знову ж таки, щоб кинути виклик та навантажити ППО.

"Тобто була хвиля дешевших, менш потужних дронів, потім хвиля більш потужних ракет. А вже третя хвиля – гіперзвукові ракети "Кинджал". Тож треба віддати їм належне – вони були успішніші в цій атаці, ніж до цього", - визнав фахівець.

Водночас він зазначив, що й Захід разом з Україною вчиться та вдосконалюється. Наприклад, щодня дізнається про російські ракетні системи, про те, як вони атакують, їхні можливості, а також – нюанси про танки Armada.

"Ми дізналися, що танки Armada не є невразливими. Насправді вони показали себе на полі бою досить кепсько. Ми дізналися багато нового про них, про те, що їх можна атакувати та знищувати навіть досить простою зброєю. Ми багато чого навчилися про те, як боротися з російською артилерією та їхньою далекобійною артилерією", - додає Брідлав.

Ракетна атака на Україну

2 січня російська армія атакувала Україну "Кинджалами" та іншими ракетами - загалом було запущено понад 60 ракет різних типів.

На тлі масованого ракетного удару Росії в Німеччині розкритикували повільні постачання озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО Patriot – саме вони врятували Київ від катастрофи.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував слова командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Сергія Наєва про те, що ракет для засобів ППО вистачить лише на кілька масованих атак РФ по Україні.

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