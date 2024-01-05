Ігнат наголосив, що Україна не виробляє зенітні ракети, і постійно отримує їх від партнерів із різних країн.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував слова командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Сергія Наєва про те, що ракет для засобів ППО вистачить лише на кілька масованих атак РФ по Україні. Вочевидь, ідеться про обстріли 29 грудня та 2 січня.

"Ну звісно ж, а що тут нового? Завжди так було, і торік, і влітку, і зараз! Партнери надають ракети за потребою, я тут би навіть сказав, за нагальною потребою! Звісно, зенітні ракети для нас це дефіцитний товар, як радянські – до С-300 та Бук-М1, так і західні. Ми їх не виробляємо і постійно отримуємо від партнерів з різних країн. Чи хтось гадає, що в Україні варто розгорнути склади для зберігання західних зенітних ракет, які неодмінно стануть пріоритетною ціллю для ворога?!" – написав він у Facebook.

Ігнат зауважив, що російська пропаганда уже "знищила мільйон таких складів", а також літаки. Він наголосив, що не відбувається нічого екстраординарного – "ворог поступово намагається виснажувати нашу протиповітряну оборону, змушує витрачати дорогоцінний боєкомплект ось такими масованими атаками".

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"Якщо хто не помітив, окупанти це роблять щодня і щоночі. Вони теж витрачають дорожезні ракети, які просто з конвеєра направляють на носії. Відбиваємось! І не забуваємо щоразу нагадувати нашим партнерам оте постійне – "на кілька атак"! А на расєї – "дурень думкою багатіє", сподіваються, захід залишить Україну із ними наодинці! Це ж було уже. Тримаймо стрій!" – резюмував речник ПС ЗСУ.

Атаки РФ по Україні

29 грудня 2023 року російські окупаційні війська вперше за довгий час завдали по Україні масованого ракетного удару.

Вибухи лунали в Києві, Полтаві, Львові, Харкові, Миколаєві, Одеській, Запорізькій областях. Жертвами тієї атаки стали десятки людей – тільки в Києві, за останніми даними, загинуло 32 людини.

2 січня росіяни повторили масований ракетний обстріл. Щоправда, тоді основний удар припав на Харків, Київ та Київську область. Того дня ворог випустив одразу 10 "Кинджалів", а також інші ракети. Усі Х-47М2 вдалося знищити.

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