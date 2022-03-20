Українські військові вже шість разів знищували російських окупантів під Чорнобаївкою.

Чорнобаївка у Херсонській області увійде в історію, переконаний президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав у відеозверненні у соціальній мережі Facebook.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові, їх командири показали себе повністю... такими, якими вони є, - бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій", - наголосив Зеленський.

"Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів. І вони, все одно, приходять туди", - заявив президент.

Ситуація в Чорнобаївці: шість розгромів окупантів

Як писав УНІАН, 19 березня Збройні Сили України вшосте знищили позиції російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном.

Уперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені 27 лютого. Після удару українських "Байрактарів" росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів. 16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії. Так, все там же, в Чорнобаївці.

Вп'яте - 18 березня - українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом із Командувачем армії, а також знищені й пошкоджені літаки та вертольоти

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