За припущенням українських військових, там загинули ще кілька путінських генералів.

В аеропорту Чорнобаївки (Херсонська область) українські військові знищили командний пункт загальновійськової армії південного військового округу РФ, загинув їхній командувач.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Аеродром в Чорнобаївці, який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків, вкотре порадував нас результатом. Збройні сили України знову завдали удару по аеропорту Чорнобаївки. За попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8 загальновійськової армії південного військового округу РФ", - сказав Арестович.

За його словами, це напрямок, який відповідав за ОРДЛО - створення і постачання "збройних сил" так званих "Л/ДНР", які були частиною воєнної машини фашистської Росії.

"За попередніми даними, командувач цієї армії загинув. Можливо, не лише він, а ще кілька генералів. Інформація уточнюється", - додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Командування морської піхоти ВМС ЗСУ повідомило, що під Херсоном українські військові обстріляли підконтрольний окупантам аеродром та знищили понад 30 гелікоптерів ворога.

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