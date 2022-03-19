ЗСУ вшосте знищили позиції російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном.

Українські захисники знищили у Чорнобаївці російського генерала Андрія Мордвічева. Це вже п’ятий генерал окупантів на рахунку Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко. Також дані внесені в оперативне зведення Генштабу станом на ранок 19 березня.

"Ми знищили у Чорнобаївці п’ятого генерала. Це генерал-лейтенант Мордвічев, керівник однієї з російських армій, яка відповідала за ситуацію на Донбасі. П’ятий генерал за три тижні! Навіть у Другу світову з моєї точки зору не було таких випадків, коли СРСР втрачав п’ять генералів за три тижні", - висловився Денисенко.

Як писав УНІАН, Збройні Сили України вшосте знищили позиції російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном.

Чорнобаївка

Нагадаємо, уперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені 27 лютого. Після удару українських "Байрактарів" росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів.

16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії. Так, все там же, в Чорнобаївці.

Вп'яте, 18 березня українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом із Командувачем армії, а також знищені й пошкоджені літаки та вертольоти.

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