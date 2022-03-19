Шостий раз в одному й тому ж місці українські військові знищують російських окупантів.

Збройні Сили України вшосте знищили позиції російських окупантів на аеродромі в Чорнобаївці під Херсоном.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Тільки не смійтеся. Але ми знову влупили їх тільки що в Чорнобаївці. Вшосте", - сказано в повідомленні.

Чорнобаївка

Нагадаємо, уперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені 27 лютого. Після удару українських "Байрактарів" росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів.

16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії. Так, все там же, в Чорнобаївці.

Вп'яте, 18 березня українські військові знищили в Чорнобаївці командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу РФ разом із Командувачем армії, а також знищені й пошкоджені літаки та вертольоти.

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