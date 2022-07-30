За словами президента, основне завдання кожного українця робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.

На даному етапі війни для Росії терор – це основна зброя.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 30 липня.

"Ми – не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення. І ми будемо використовувати всі доступні можливості, щоб урятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму обмежити російський терор. На цьому етапі війни для Росії терор – це основна зброя", - наголосив глава держави.

Тому, за словами Зеленського, основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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