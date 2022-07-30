У разі ракетного удару з HIMARS стіни були б розірвані, стелі - розтрощені, арматура розірвана на частини, а вогонь нічого б не зруйнував.

Розслідувачі з InformNapalm переконані, що російські окупанти для масової страти українських військополонених в колонії в Оленівці застосували термобаричну зброю.

Про це йдеться у матеріалі Міжнародної розвідувальної спільноти.

Розслідувачі переконані, що росіяни вчинили розправу над українськими бійцями, захищених міжнародним правом, щоби звинуватити Україну у навмисному обстрілі з HIMARS і заодно дискредитувати американські РСЗВ. Але зробили вони це невміло, оскільки не знають, як працюють ці системи.

Автори матеріалу звертають увагу, що будівля в Оленівській колонії зроблена з бетонної цегли із жерстяним дахом. У разі ракетного удару з HIMARS стіни були б розірвані, стелі - розтрощені, арматура розірвана на частини, а вогонь нічого б не зруйнував.

Але остаточним доказом того, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера.

"Ракети GMLRS M31 вражають ціль під кутом 90 градусів із швидкістю Маха 4+, щоб розбити дах та вибухнути всередині (а також розбити секретну систему наведення, компоненти GPS і датчики на кінці ракети). Жерстяний дах будівлі в Оленівці занадто слабкий, щоб розбити його та спрацювати ракетою GMLRS, тому, якби влучила ракета GMLRS, посеред кімнати мав би бути ударно-детонаційний кратер. А його немає", - йдеться у матеріалі.

Також, підкреслюють експерти, ракети M31 GMLRS містять 51 фунт PBX-109, суміш 64% RDX і 20% алюмінію та 16% пластикових наповнювачів HTPB/IPDI. Алюміній використовується для посилення ефекту вибуху, але це не термобарична зброя, яка спалює ціль.

"Якби в Оленівку потрапила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих... Вибухом би всіх розірвало, а не спалило живцем. Термобарична зброя спалює жертв, залишаючи тіла неушкодженими. Оленівку ракетою GMLRS не вражено", - підсумовують аналітики.

Розслідувачі припускають, що Росія використовувала термобаричну зброю для спалювання військовополонених уві сні. Пошкодження будівлі та жертви від пожежі, а також відсутність кратера від удару та відсутність пошкоджень від вибуху це підтверджують.

"Ймовірно, росіяни замкнули двері, вистрілили всередину через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А, а потім почекали, поки всі загинуть. Обидві зброї перебувають на озброєнні "ДНР" з 2014 року", - висловився розслідувач Томас Тейнер.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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