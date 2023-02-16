Жданов нагадав, що в російській армії нестача пілотів.

Військовий експерт Олег Жданов висловив сумнів у тому, що Росія може накопичувати поблизу українського кордону велику кількість літаків і вертольотів.

На своєму YouTube-каналі він прокоментував інформацію про те, що РФ стягнула до кордонів України 300 літаків і 400 вертольотів. За його словами, на початку вторгнення в Збройних Силах Російської Федерації значилося близько 500 літаків, з яких тільки 330 були в бойовому стані.

"Якщо ми подивимося список втрат, то на сьогоднішній день ми знищили більшу половину. Звідки ще 300 машин взялося? Те ж саме по вертольотах - звідки ще 400, якщо "живі" "К-52" взагалі обчислюються десятками?" - сказав він.

Крім того, в російській армії вже не залишилося льотчиків-асів, переконаний Жданов. "Льотчики-аси в Росії закінчилися ще влітку. Згадайте, ми влітку збивали вже льотчиків-пенсіонерів в районі Сєвєродонецька, які воювали в ПВК "Вагнера". А минулого року Росія проводила дострокові випуски льотчиків-курсантів через катастрофічну нестачу пілотів", - додав експерт.

"Всі ці сукупні фактори викликають ряд питань і сумнів у тому, що Росія може масовано застосувати авіацію. Тим більше в перші місяці війни, коли Росія мала тотальну перевагу в повітрі, вони показали, що вони не вміють масовано застосовувати авіацію, у них пілоти не вміють літати в складі великих груп", - додав Жданов.

Росія стягує авіацію до кордону: заяви

Раніше в Financial Times повідомили, що за даними західної розвідки РФ накопичує поблизу кордону з Україною літаки і вертольоти, які може використовувати для підтримки наземного наступу.

На думку майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, РФ може атакувати з повітря. Він повідомив, що в України зараз приблизно в 10 разів менше літаків, ніж у Росії

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