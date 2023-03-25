Президент наголосив, що Україні потрібна перемога над ворогом на морі так само, як на землі й у небі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах, і лише питання часу, коли вони повторять курс ракетного крейсера "Москва".

Про це глава держави сказав у зверненні до випускників Інституту Військово-морських сил національного університету "Одеська морська академія".

Зокрема, Зеленський подякував випускникам за майбутню службу на захист України на морському напрямку оборони - у складі Військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби.

Він також наголосив, що Україні потрібна перемога над ворогом на морі так само, як на землі й у небі.

"Російські кораблі вже завчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман уже продемонстрував, що очікує будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні, і лише питання часу, коли вона повторить курс "Москви". Наші Сили оборони й безпеки міцно довели, що український Зміїний не терпітиме ворожого прапора... І це лише три елементи великої битви за море, яка триває досі та в якій вам, шановні наші випускники Одеської морської академії, належить взяти участь і перемогти", - сказав глава держави.

Зеленський закликав майбутніх очільників героїчних екіпажів, які боронитимуть Україну з моря від переважальних ворожих сил, захищати свободу мореплавства та всіх, хто мирно й законно користується українськими територіальними водами.

"І ніколи не пробачайте ворогу жодного злочину проти нашої держави й наших людей! Хай шляхетна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі! Дякую всім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні", - додав він.

Знищення крейсера "Москва"

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року захисники Україні знищили крейсер "Москва". Це сталося вночі в акваторії Чорного моря, коли у флагман Чорноморського флоту РФ влучили українські крилаті ракети "Нептун". В ЗСУ повідомили, що в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся на бік і потонув.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ позбавили Росію панування в Чорному морі. Підійти до Одеси з моря в окупантів шансів немає.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Крейсер брав участь у війнах в Грузії, Сирії. У 2014 році він блокував українські кораблі в Донузлаві. З 2016 року корабель не виходив у море через поганий технічний стан. У 2020 році на "Москві" завершили трирічний капітальний ремонт з модернізацією.

У перший день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний. Там "русский военный корабль", у відповідь на пропозицію здатися, почув відому фразу про те, в якому напрямку йому слід йти.

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