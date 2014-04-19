Сім українських кораблів ВМС вийшли з Севастопольської бухти та бухти Донузлав

Десантний корабель "Кіровоград",

Відповідно до доручення в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова Міністру оборони, "в полоні не повинно залишитись жодного військового корабля", повідомляє прес-служба в.о.президента. Читайте такожШість українських кораблів вийшли з розблокованої бухти Донузлав і прямують до порту Одеси

Зараз кораблі направляються до Одеси, де розташована база ВМС України.

Також продовжується виведення іншої військової техніки з Криму, зокрема, військових літаків.