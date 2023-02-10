Також була розглянута ефективність протидії сил ППО та підготовка до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Сьогодні відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому учасники обговорили ситуацію з захистом українських позицій на Донеччині та Луганщині.

"Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії", - йдеться у повідомленні Офісу глави держави.

Зазначається, що керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу.

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Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Останні новини з фронту війни Росії проти України

Вчора українські військові відбили атаки противника відразу поблизу 19-ти населених пунктів. Трохи пізніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що по всій лінії фронту відчувається ескалація бойових дій.

У той же час росіяни продовжують втрачати своїх солдатів, зокрема у сьогоднішньому зведенні Генштабу стало відомо ще про понад 700 "хороших росіян". Для приховування своїх втрат загарбники спалюють вбитих у Запорізькій області – це підтверджують тамтешні жителі.

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