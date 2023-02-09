Зеленський постійно змушений переконувати Шольца, що Україна бореться за всіх європейців.

Відносини України з Німеччиною перебувають у "важкій фазі", оскільки канцлера Олафа Шольца доводиться довго вмовляти і переконувати в необхідності надати допомогу. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro.

"Я змушений переконувати його допомогти Україні і постійно доводити йому, що ця допомога не для нас, а для європейців", – сказав Зеленський.

За його словами, відносини України з Німеччиною "хвилеподібні, то вгору, то вниз", а зараз вони знаходяться у "важкій фазі", що пояснюється кількома тижнями важких переговорів про постачання танків.

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Водночас Зеленський подякував Берліну за передачу систем ППО, які "врятували багато життів".

Війна в Україні - допомога Німеччині

На думку канцлера Олафа Шольца, Німеччина є найбільшим донором гуманітарної та фінансової допомоги для України серед усіх європейських країн. При цьому він переконаний, що Німеччина надає ще й "найбільш конкретну підтримку" в плані поставок зброї.

Шольц неодноразово відмовляв Україні у поставках важких озброєнь, пояснюючи це побоюваннями викликати ескалацію. Проте нещодавно він визнав, що передача Україні танків не викличе ескалацію.

Зараз Шольц відмовляється постачати Україні бойові літаки, оскільки не хоче "вступу в гонку за підвищення ставок" у війні.

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