Президент наголосив, що волі України та її партнерів достатньо, щоб обірвати шлях зла, на який стала Росія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на відміну від української формули миру, формулою російського президента Володимира Путіна стала смерть, з якою неможливо домовитися. Президент зазначив, що той, хто намагається знищити Україну та Європу, має просити пощади, і тоді отримає відповідь - трибунал.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїй промові після вручення премії імені Карла Великого Зеленський наголосив, що для нього велика честь представляти на цій премії український народ, та висловив сподівання, що відтепер українська мова звучатиме у цій залі ще не один раз.

"Росія пішла агресією не лише проти нас… Це війна Росії за минуле: долаючи кілометри української території, Росія намагалася подолати роки європейської історії. Історії нашої із вами - саме тих 73 років, коли тут вручається ця премія", - сказав він.

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Президент підкреслив, що Україна пропонує перемогу не просто у цій війні, а над агресією, анексією, спаленням міст, депортаціями, катастрофою генециду ще будь-де на землі.

"Ми пропонуємо і наближаємо спільну перемогу над тим, хто дістав усе це старе зло зі сторінок минулого, щоб знищити наше майбутнє, про яке усі ми та вся Європа мріє для себе і для своїх дітей", - зауважив глава держави.

Він також додав, що Росія з власної волі стала на шлях зла, однак волі України та її партнерів достатньо, щоб обірвати цей шлях та шлях будь-яких таких же агресорів.

Зеленський закликав світ приєднатися до реалізації української формули миру, яка складається з 10 поступових кроків.

Він уточнив, що цю формулу миру не сприймає лише агресор - Росія, але "він один і ми його не боїмося".

"Але Путін і є катастрофа. Путін і є агресія. І він не хоче для себе та свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити?... Людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю… Той, хто намагається знищити Україну та Європи, має просити пощади. І тоді буде наша відповідь - трибунал", - підкреслив президент.

За його словами, рішучість світу призведе до того, що зацікавленість у мирі виникне й в Росії, однак це станеться, коли "там не буде джерела смерті".

На думку Зеленського, зараз лише зброя зупинить "цю смерть", ось чому союзникам України важливо бути твердими та рішучими у допомозі зброєю українським воїнам.

Президент також наголосив на прагненні вступу України до Євросоюзу та НАТО, зауваживши, що прапори НАТО поруч із прапорами України на її східному кордоні стануть потужним замком, який триматиме російський імперіалізм в минулому завжди.

"Саме зараз вирішується, чи буде ця війна останньою в Європі, все залежить від нашої з вами єдності, швидкості та налаштованості на перемогу", - додав він.

Візит Зеленського до Німеччини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в місті Аахен у Німеччині Зеленський отримав міжнародну премію імені Карла Великого "за захист свободи, демократії та європейських цінностей", лауреатами якої цього року стали президент України та її народ.

Під час свого візиту до Берліна президент України зустрівся із лідерами Німеччини - президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем.

У листопаді 2022 року Зеленський презентував світу українську формулу миру, яка має 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

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