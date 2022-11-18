Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої, підкреслив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на жодній із ділянок фронту українські військові не пасують перед ворогом та готують майбутні успіхи.

"Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої", - наголосив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент відзначив прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. За його словами, їхні мінометні розрахунки "дуже допомагають, не даючи спокою окупантам". "Це те, що треба, хлопці", - сказав Зеленський.

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Він також подякував бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку.

"Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати. На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", - підкреслив глава держави.

Війна в Україні: головні новини

У листопаді ЗСУ звільнили від ворога правобережжя Херсонської області включно з Херсоном, двома місяцями раніше - прорвали оборону ворога в Харківській області. Незважаючи на успіхи українських військових, західні військові все більше схиляються до того, що взимку обом сторонам буде важко вести бої. У зв'язку з чим на Заході стало більше прихильників "мирних переговорів" України з Росією.

Водночас західні ЗМІ зазначають, що бойовий дух українських захисників навпаки вказує на готовність продовжувати контрнаступ.

Російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Обстріли з боку росіян велися й на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Виведені з правобережжя Херсонської області війська ворог продовжує перекидати на схід. Сьогодні ввечері Генштаб повідомляв про нарощування угрупування окупантів у Новоайдарі Луганської області.

Водночас британська розвідка писала, що частину розбитих сил російське командування планує задіяти для штурмів під Бахмутом.

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