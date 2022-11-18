Для нарощення оборонних рубежів у Запорізькій області окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі.

Російські загарбники переміщують до тимчасово окупованого Новоайдару (Луганська область) війська з Херсонщини.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку", - йдеться у зведенні.

Окремо сказано, що з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині загарбники змушують медпрацівників стати на військовий облік для подальшого доукомплектування окупаційних військ.

Як писав УНІАН, наразі всього у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуює.

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