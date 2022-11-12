В одному аналітики сходяться на думці, що незалежно від того, буде пауза чи ні, наступний етап знову буде вкрай жорстоким.

Немає жодних ознак того, що українське військово-політичне командування зупинить контрнаступ ЗСУ після звільнення Херсона.

Як пише The New York Times, серед розглянутих аналітиками напрямків подальшого просування українських сил, в тому числі, Запорізька область і Донбас.

"Логіка війни полягає в тому, щоб не зупинятися і якимось чином продовжувати рухатися вперед. Думаю, будуть контратаки і на інших напрямках, щоб противник не встиг перекинути резерви і заблокувати удари", - сказав старший лейтенант, командир протитанкового підрозділу, що обороняє бойове місто Бахмут на сході Донбасу, Андрій Михейченко.

У Києві, пишуть журналісти, впевнені, що Росія використовує будь-яку паузу, щоб закріпитися на окупованих територіях. Наразі аналітики виступають з суперечливими прогнозами про хід бойових дій взимку. Наприклад, напередодні Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ навпаки зможуть просуватися по завмерлому грунті швидше, ніж це було в осінній період дощів і боліт. Інші експерти вважають, що взимку обидві армії візьмуть "оперативну паузу", щоб відновити бої вже навесні.

В одному аналітики сходяться на думці, що незалежно від того, буде пауза чи ні, наступний етап знову буде вкрай жорстоким.

"Війна не припиниться взимку. Але боротьба буде вестися в іншому темпі. І це дає політичним і військовим лідерам можливість спланувати рік, який, ймовірно, буде жорстоким і кривавим", - цитує NYT колонку для ABC відставного генерал-майора австралійської армії Міка Райана.

Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

За даними командування, всього станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

Секретар РНБО Олексій Данілов на тлі спроб Росії почати переговори заявив, що Україна не має наміру "заморожувати війну".

У Росії виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях. Протягом кількох місяців ЗСУ "кошмарили" окупантів на правобережжі, пошкоджуючи логістичні шляхи ЗС РФ.

У США звільнення Херсона назвали "видатною перемогою України". Як зазначив радник Білого дому Джейк Салліван, ця перемога має ширше стратегічне значення, оскільки зменшилась довгострокова загроза для Одеси та узбережжя Чорного моря.

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