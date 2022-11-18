Росія використала в один день , а наступного дня – ще ракетна атака не лише проти електростанцій, а й проти об'єктів газовидобування.

Росія мобілізувала всі ресурси, щоб стати найбільшою в історії державою-терористом.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні до університетської спільноти Ірландії.

Він зазначив, що в Індонезії де відбувся саміт країн із найбільшими економіками. Учасники саміту погодили спільну декларацію якраз із 52 пунктів. За його словами, Росія формально декларацію підтримала й Росія, однак реально вона порушує більшість із тих речей, які містяться в декларації.

Відео дня

Зеленський сказав, що в декларації зазначається, що важливо підтримувати міжнародне право й багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність.

"І це тоді, коли Росія мобілізувала всі ресурси, щоб не просто перетворити наш час на час війни, а щоб стати найбільшою в історії державою-терористом",- зазначив він. При цьому зазначив, що Росія каже, що нібито разом з іншими вживатиме заходів для сприяння енергетичній стабільності та стабільності ринків. "І в той самий час, коли цей саміт в Індонезії ще триває, Росія здійснює ракетну атаку проти нашої країни. Майже сто ракет – саме проти енергетики. Наступного дня – ще ракетна атака. І не лише проти електростанцій, а й проти об'єктів газовидобування. Ось така енергетична стабільність по-російськи",- повідомив Зеленський.

Президент України зазначив, що Росія підтримуючи нібито протидію кліматичним змінам, в той же час в нашій державі знищила вже майже 3 мільйони гектарів лісів.

Президент розповів, що сьогодні сотні лікарень знищені російськими обстрілами. "На більшій частині території, яку Росія окупувала, взагалі немає доступу до медицини. Навіть до найпростіших ліків, до хірургічних операцій, до інсуліну... І це у Європі. У 2022 році", - наголосив він.

Президент України наголосив, що Росія забрехалась і що вона зараз – найбільша загроза для світу. Він нагадав, що в декларації, яку підтримала Росія, йдеться про доступ до освіти, але в той же час російська армія за дев'ять місяців війни в Україні обстріляла 2719 навчальних закладів, а 332 - зруйновані повністю.

Визнання терористичним режиму в РФ у світі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнає російський режим терористичним.

18 жовтня парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним.

26 жовтня Сенат Польщі визнав владу Російської Федерації терористичним режимом. Зокрема, у Сенаті закликають усі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом і надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує злочини Росії в Україні.

Наприкінці жовтня Зеленський закликав усі країни світу визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Вас також можуть зацікавити новини: