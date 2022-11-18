Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом.

Російські сили після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію. Частина з них може залишитися на півдні, а частину можуть перекинути під Бахмут.

Як йдеться у свіжому огляді Міноборони Британії про війну в Україні, після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні.

"Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з окупованим Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей. Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями", – зазначили в британській розвідці.

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"Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом", – зазначається в огляді.

Ситуація у Херсонській області

Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

За даними Генштабу, у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість особового складу російських окупаційних військ.

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