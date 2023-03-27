Йому доповіли командувачі оперативних напрямків.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у Дніпрі, на якому обговорили ситуацію у прифронтових районах та захист рубежів по всій протяжності фронту.

"Щойно провів засідання Ставки. Вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області", - повідомив він у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. "Генерал Сирський, генерал Тарнавський - вони тут були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь головкома і інших", - розповів президент.

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Зеленський подякував бійцям української розвідки за "потужну роботу сьогодні в Бахмуті". "Підрозділ "Кракен", як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!" - сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що на Ставці "обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по всій протяжності фронту - від Херсонщини до Харківщини".

Зеленський зауважив, що кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по українських містах та селах. "За Слов'янськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців - і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року", - наголосив він.

Президент також зазначив, що Дніпро є "нашою фортецею вже понад дев'яти років, увесь цей час підтримує фронт і бійців". "Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів - від перших тижнів агресії в 14-му році. Я дякую тобі, Дніпро, я дякую кожному й кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта", - сказав Зеленський.

Поїздки Зеленського по Україні - останні новини

Як відомо, сьогодні президент здійснив робочу поїздку до Дніпропетровської області, під час якої відвідав Нікопольський район, що постійно потерпає від російських загарбників.

22 березня Зеленський відвідав передові позиції в Донецькій області та вручив українським військовослужбовцям державні нагороди.

Того ж дня він провів на Харківщині координаційну нараду з питань безпекової ситуації, а також передав меру Харкова почесну відзнаку "Місто-герой України".

23 березня очільник держави приїжджав на Херсонщину. Під час візиту він побачив як проходить відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури та поспілкувався з місцевими мешканцями.

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