Під час наради глава держави передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України".

Президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні Харківську область, де провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Як повідомили у Офісі глави держави, главу держави поінформували про перебіг відновлення на деокупованих територіях Харківщини, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури та надання допомоги постраждалим громадянам.

Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОУВ "Харків".

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Президент також обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

Під час наради глава держави передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України", яку президент присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Зеленський підписав 6 березня 2022 року.

"Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки його мешканцям це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч із іншими містами нашої держави", – сказав президент.

Він також вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківської області від російських загарбників. Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня.

Візит Зеленського до Бахмуту - деталі

Президент Зеленський сьогодні також відвідав Донеччину, де зокрема провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Зеленський відвідав передові позиції в Донецькій області, зокрема на Бахмутському напрямку, та нагородив оборонців Бахмута.

Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту, а також поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.