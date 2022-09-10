Відповідні укази він підписав сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще майже 300 українських військових.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що підписав нові укази про нагородження українських воїнів.

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"293 учасники бойових дій відзначені державними нагородами", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський вчергове закликав не оголошувати результати дій ЗСУ до офіційних повідомлень. Президент попросив не ускладнювати своїм поспіхом завдання для української армії.

Контрнаступ ЗСУ прокоментував також і головнокомандувач Валерій Залужний. Він підтвердив тезу, озвучену Зеленський напередодні, що протягом останніх кількох днів ЗСУ звільнили від загарбників понад тисячу квадратних кілометрів української землі.

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

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