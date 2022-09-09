Польща звернулася до України із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ще обговорював із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов’язково прибрати бар’єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими.

Відео дня

Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським прем’єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику", - зазначив президент.

За його словами, голова уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі.

"Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки", - розповів Зеленський.

Він також додав, що Польща звернулася до України із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.

"Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський зустрівся із Моравецьким та президентом Латвії Егілсом Левітсом.

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