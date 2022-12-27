Також на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із військовими ситуацію поблизу Бахмута та Кремінної.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Зазначається, що учасники заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті.

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Крім того, на засіданні обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

Також учасники зустрічі розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

В ОП зауважили, що окремо на засіданні приділили увагу актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік.

Ситуація у Бахмуті та Кремінній

Окупанти сконцентрували основні зусилля на веденні наступальних дій веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою виходу на адмінкордон Донецької області.

Як зазначають у ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни зазнають великих втрат людей та техніки і не мають тактичних успіхів. Попри величезні зусилля окупантів фортеця Бахмут стоїть.

Водночас на Луганському напрямку Сили оборони України проводять наступальні операції у напрямку Сватового і Кремінної, які перебувають під російською окупацією.

За словами глави ОВА Сергія Гайдая, військове командування російських окупаційних військ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області. Це місто розташовано на 15 км південніше від лінії фронту.

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