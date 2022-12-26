За його словами, те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці - не відповідає дійсності.

Військове командування російських окупаційних військ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області. Це місто розташовано на 15 км південніше від лінії фронту.

Водночас Кремінна поки що не звільнена, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу.

"Те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці - не відповідає дійсності, але вже недалеко від Кремінної йдуть бойові дії. І можу сказати, що військове командування певної ланки, яке знаходилося в Кремінній, тепер переміщене в Рубіжне", - заявив він.

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За словами Гайдая, окупанти сподівались організувати контрнаступ у бік Лимана. Українські захисники зашкодили втіленню планів інтервентів.

"Контрнаступу в них не вийшло. Але резерви вони все одно підтягують", - підсумував очільник ОВА.

Ситуація у Луганській області

21 грудня Гайдай розповів, що Сили оборони України проводять наступальні операції у напрямку Сватового і Кремінної, які перебувають під російською окупацією.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ, ймовірно, наблизились до Сватового ще на один населений пункт.

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