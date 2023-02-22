Ціллю цього задуму є дестабілізація та розкол у суспільстві.

Росія продовжує розглядати альтеративні варіанти своїй військовій поразці у війні проти України. Голова РНБО Олексій Данілов в своїй авторській колонці на УП заявив, що наразі єдиним порятунком Кремля є ідея відмови Києвом від окупованих Росією територій в обмін на "мир".

"Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для Росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу.

Всього лише необхідна згода України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Криму в обмін на припинення війни. Робота за цим сценарієм ведеться масштабна і по різних напрямках. Кремль у своїх планах розраховує на втому українців, виснаження союзників і партнерів, вибори в США і Європі, економічну кризу і потребу в російських ресурсах", - зазначив Данілов.

Відео дня

Російська Федерація своєю пропагандою наголошує, що такий варіант буде найкращим виходом у даній ситуації для країн Заходу. Окрім цього на внутрішньоукраїнських платформах Москва також поширює схожу риторику:

"Різні спікери і експерти спочатку обережно, а потім все голосніше будуть розповідати, як нам потрібен мир, що так – потрібні поступки, що Захід нас зраджує, а влада вас не чує! Що навіщо потрібні ці донбаські, луганські та інші землі і люди, адже там одні "сепари" і "ватнікі", промиті мізки, зруйнована економіка і спустошені міста. Це гирі на ваших ногах на шляху до Європи!" – додав Данілов.

Голова Ради національної безпеки і оборони України зазначає, що сході вислови – це державна зрада. Данілов запевняє, що Крим, Донбас та інші окуповані регіони України – це суверенні території і їх ніхто не буде продавати чи обмінювати. Якщо потрапити у пастку, і погодитися на умови Москви, то такий хід стане лише проміжним етапом перед новою війною.

"Путінська кліка розглядає подібну угоду "земля в обмін на мир" не більше, як проміжний етап досягнення головної мети – знищення України і її повне поглинання", - зауважив Данілов.

За словами секретаря РНБО, ця пауза стане перевагою для Росії, адже вона зможе відновити свою боєздатність та знову повторити наступ. Більше того, Москва хоче "пограти на оголених нервах українського суспільства" і скористатися цим для поширення проросійської пропаганди а також для розколу суспільства.

Олексій Данілов і його нещодавні заяви щодо війни Росії проти України

Данілов назвав ядерні погрози Путіна агонією фашистського режиму. До того ж голова РНБО додав, що великий наступ росіян зменшує оберти.

Олексій Данілов пояснив на рахунок масовості вручення повісток.

Окрім цього Данілов розповів про план Б від Медведчука щодо захоплення Росією України.

Вас також можуть зацікавити новини: