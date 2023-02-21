За його словами, на лякання російського диктатора не варто звертати увагу.

Сьогоднішнє "послання" президента РФ Володимира Путіна свідчить про агонію режиму держави-окупанта.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. За його словами, гіршого публічного виступу у Путіна ще не було.

"Це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років. Якщо ви подивитесь на обличчя, які були в залі, якщо подивитесь, яка була реакція на ті процеси, на яких наголошував Путін. Навіть Медведєв плескав уже не з такою спритністю", - сказав Данілов.

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За його словами, Росія розглядає новий план і вже не зазіхають на всю Україну. Путін у своїй промові згадав тільки про Донецьку й Луганську області. Хоч це і не свідчить про те, що цілі диктатора змінилися, в РФ вже підсвідомо "зменшують для себе усі свої бажання".

"Зараз у них на меті "план Б" – підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною, щоб ми поступилися частиною наших земель в обмін на нібито мир. Це є для нас абсолютно неприпустимим… Крім того вони сьогодні ще раз лякали весь світ своєю в’ялою ядерною "дубінкою", що вони будуть проводити найближчим часом навчання тощо. На це взагалі не треба звертати увагу, тому що це – агонія путінського фашистського режиму", - сказав Данілов.

Про що Путін говорив у своїй промові

21 лютого - напередодні річниці вторгнення в Україну - виступив з посланням до Федеральних Зборів. Російські ЗМІ стверджували, що під час свого виступу глава Кремля нібито "планує озвучити свою власну оцінку подіям, що відбуваються на війні в Україні та світі".

Замість цього російський президент традиційно почав маніпулювати історією, розповідав про уявні успіхи вітчизняної економіки і звинувачував у всіх гріхах Захід.

Крім того, Путін заявив про призупинення участі РФ у Договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

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