Якщо Росія продовжуватиме тероризувати цивільні райони України, то Великобританія зможе передати для ЗСУ далекобійну зброю.
Як пише The Guardian, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у парламенті, відповідаючи на запитання колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Джонсон запитав Воллеса про можливе постачання Києву ракетних систем для знищення або пошкодження місць запуску російських БПЛА.
"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш дальнобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі", - сказав Воллес.
Військова допомога Британії Збройним силам України
Нещодавно Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондон надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.
Також Британія організувала військові навчання для воїнів ЗСУ.