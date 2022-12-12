Борис Джонсон запитав Бена Воллеса про можливе постачання Києву ракетних систем для знищення або пошкодження місць запуску російських БПЛА.

Якщо Росія продовжуватиме тероризувати цивільні райони України, то Великобританія зможе передати для ЗСУ далекобійну зброю.

Як пише The Guardian, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у парламенті, відповідаючи на запитання колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Джонсон запитав Воллеса про можливе постачання Києву ракетних систем для знищення або пошкодження місць запуску російських БПЛА.

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"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш дальнобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі", - сказав Воллес.

Військова допомога Британії Збройним силам України

Нещодавно Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондон надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Також Британія організувала військові навчання для воїнів ЗСУ.

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