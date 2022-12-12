Оператор єдиної енергосистеми країни National Grid розпорядився підготувати до запуску дві резервні вугільні електростанції через холодну погоду

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Великобританія готується використовувати вугільні електростанції як резерв в разі непередбачених обставин і проблем з електроенергією.

Як повідомляє Bloomberg, на цей момент оператори британських енергомереж вживають заходів щодо відстрочки закриття вугільних електростанцій, оскільки мінусові температури призвели до рекордного зростання цін на електроенергію.

"Оператор енергосистем Великобританії платить електростанціям 400 млн фунтів стерлінгів ($491 млн), щоб вони продовжили працювати цієї зими як запасний варіант", – йдеться в матеріалі.

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Також повідомляється, що оператор єдиної енергосистеми країни National Grid розпорядився підготувати до запуску дві резервні вугільні електростанції через холодну погоду.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет.

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