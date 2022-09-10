За його словами, звільнення цього міста фактично повністю перерізає логістику ізюмського угруповання російських військ.

Звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов 24 каналу.

Жданов зазначив, що Куп'янськ є основним логістичним вузлом у забезпеченні ізюмського угруповання російських військ, оскільки там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.

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За його словами, звільнення цього міста фактично повністю перерізає логістику ізюмського угруповання російських військ, і у такому випадку ізюмське угруповання окупантів перебуватиме в оперативному оточенні нашими військами.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

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