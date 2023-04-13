Поширюється неправдива інформація про нібито негативні наслідки контрнаступу Збройних сил України.

Російські загарбники активізували заходи щодо залякування населення на тимчасово окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила під час брифінгу заступник міністра оборони Ганна Маляр. "Від Головного управління розвідки ми маємо інформацію, що російські окупанти активізували заходи щодо залякування населення на тимчасово окупованих територіях. Поширюється неправдива інформація про нібито негативні наслідки повернення української влади в результаті контрнаступу Збройних сил України", - сказала вона.

Як зазначила Маляр, населення залякують можливим поверненням України на свої законні землі.

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"У такий засіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької і Херсонської областей терміново евакуйовуватись до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території Криму. Нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади", - пояснила заступник міністра.

Разом з тим, за її словами, командування російських окупаційних військ у Криму організувало примусове залучення евакуйованих до виконання найважчих робіт з обладнання інженерно-фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

Ситуація на окупованих територіях

Росіяни регулярно залякують українців, які залишилися на окупованих територіях. Зокрема, російські загарбники посилюють тиск на мешканців тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Людей лякають деокупацією та приходом ЗСУ. Там окупанти перевдягаються в цивільне і починають розповідати вигадки про те, що буде після деокупації, стоячи у чергах.

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