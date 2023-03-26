Підпілля фіксує збільшення арештів та видачі повісток кримським татарам.

Росіяни посилюють контрдиверсійний режим на території тимчасово окупованого Криму. Загарбники також посилюють репресії щодо місцевого населення та переслідування кримських татар.

"Попри роки терору, росіянам так і не вдалося придушити спротив місцевого населення на території тимчасово окупованого півострова. Тому, в кращих традиціях енкаведистів, росіяни посилюють репресії щодо місцевого населення. Головний акцент окупанти роблять на переслідуванні кримських татар", – повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, окупанти збільшили кількість працівників спецслужб, які стежать за активними громадянами та активно прослуховують мобільні пристрої жителів окупованого Криму. Крім того, підпілля фіксує збільшення арештів та видачі повісток кримським татарам.

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У Центрі нацспротиву закликають мешканців Криму бути обережними й за можливості залишити регіон.

Ситуація в Криму: що відбувається на півострові

Російські окупанти та так звана "адміністрація" почали евакуюватись з території українського Криму. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що всім, хто працює на росіян, найближчим часом краще покинути півострів.

Крім того, в окупованому Джанкої днями пролунали вибухи. Там було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК". Ці ракети призначені для пусків з надводних кораблів.

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