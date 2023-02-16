Питання винищувачів обговорюється під час кожного "Рамштайну" і зустрічі президента.

Заступник голови ОП Ігор Жовква переконаний, що Україні врешті передадуть бойові літаки, яких так потребує українське військо, розповів він в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, питання винищувачів обговорюється під час кожного "Рамштайну" і зустрічі президента.

"Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення - домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки", - сказав чиновник.

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Він уточнив, що ще до отримання техніки українським пілотам слід "навчатися використовувати ці винищувачі".

"Так само як чекати танки, але починати навчатися на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатися на цих системах. Це різного типу системи, вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці", - зазначив Жовква.

Винищувачі для України - думки країн Заходу

Публічні дискусії щодо передачі Україні сучасних західних винищувачів тривають у Європі та США протягом останніх кількох місяців.

Втім, "Рамштайн"-9, який, на думку ОП і Міноборони, мав бути "авіаційним", поки жодних чітких відповідей щодо літаків не дав. Наразі Захід зосереджується на відправці ЗСУ танків і далекобійної зброї, а також пришвидшення виробництва боєприпасів.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням", додавши, передача Варшавою F-16 водночас створить проблему для ВПС Польщі.

Передавати свої винищувачі вже відмовилися Швеція та Бельгія.

Щоби замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

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