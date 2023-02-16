У той же час, за його словами, розмови про передачу бойових кораблів або підводних човнів Україні поки не ведуться.

Посол України в Берліні Олексій Макєєв заявив, що після схвалення передачі основних бойових танків Україна отримала майже весь спектр можливих систем озброєння.

В інтерв'ю t-online він зазначив, що йдеться про чотири елементи допомоги: це зенітні системи, артилерійські, бронетанкова техніка, а також навчання українських солдатів.

"Протиповітряна оборона включає в себе не тільки системи класу "земля-повітря", як німецька IRIS-t, але і ракети класу "повітря-повітря". Літаки, які перехоплюють російські крилаті ракети і збивають винищувачі. Ми зараз ведемо ці обговорення з країнами, у яких є такі машини", – сказав Макєєв.

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Він також уточнив, що наразы Німеччина не входить в список країн, з якими Україна веде переговори про передачу бойової авіації. Також у посла запитали, чи потрібні Україні підводні човни і бойові кораблі, до передачі яких Німеччину закликав екс-посол, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

"Ні. Поки немає і розмов про це", - відповів Макєєв.

Винищувачі для України - думки країн Заходу

Публічні дискусії про передачу Україні сучасних західних винищувачів ведуться вже кілька місяців.

Так ,на думку ОП і Міноборони, "Рамштайн" -9 повинен був бути "авіаційним", проте поки ніяких чітких відповідей щодо літаків не дав.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням". Передавати винищувачі Україні вже відмовилися Швеція і Бельгія.

Як підрахували в ЗСУ, щоб замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити щонайменше п'ять повітряних бригад.

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