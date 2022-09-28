Завершення "референдумів" знаменує собою останню передумову для Путіна оголосити про анексію Росією окупованої української території.

Російський президент Володимир Путін, наймовірніше, оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня.

Про це йдеться в звіт Інституту вивчення війни.

Аналітики підкреслюють, що російські офіційні особи заздалегідь підготували і сфальсифікували рейтинги схвалення і передбачувані показники участі виборців у фіктивних референдумах, примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях до "голосування" за російську анексію.

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Завершення "референдумів" знаменує собою останню передумову для Путіна оголосити про анексію Росією окупованої української території.

Напередодні Міноборони Великої Британії повідомило, що Путін, наймовірніше, зробить заяву до або під час виступу перед парламентом у п'ятницю, 30 вересня.

ISW раніше прогнозувала, що Путін незаконно анексує окуповану територію України до 1 жовтня або незабаром після цього, щоб забезпечити примусовий призов українських цивільних осіб в російську армію в рамках звичайного осіннього призову.

На думку аналітиків, незаконна анексія Росією окупованої території вимагатиме створення нових бюрократичних апаратів, за створення яких російська влада боротиметься, що, ймовірно, посилить бюрократичні чвари і напруженість між окупаційною владою в нещодавно незаконно анексованих частинах України.

Як писав УНІАН, екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може очолити новий "Кримський федеральний округ", незаконно утворений з окупованих територій України.

Доля окупованих територій України

21 вересня разом з оголошенням в Росії часткової мобілізації Путін заявив також про проведення на окупованих (у тому числі після 24 лютого) територіях України "референдумів".

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків.

З цього приводу вже висловилися в Офісі президента України. "Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Всього Росія мала намір призвати до 300 тисяч осіб, проте першого ж тижня оголошеної мобілізації РФ покинуло понад 200 тисяч російських чоловіків.

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