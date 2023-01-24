За останніх три місяці найбільше було ліквідовано мобілізованих, добровольців та в'язнів.

Журналісти встановили імена 12 225 російських військових, серед яких 800 мобілізованих, убитих на війні в Україні.

Як зазначили журналісти Бі-бі-сі, за останніх три місяці найбільше було ліквідовано мобілізованих, добровольців та в'язнів. Як зазначає видання, за словами російських мобілізованих, їхні підрозділи зазнають відчутних втрат з таких причин:

інтенсивні та точні артилерійські удари ЗСУ,

слабка координація дій загонів,

проблеми зі зв'язком і картами,

недостатня підготовка.

За даними видання, в січні на друге місце за кількістю вбитих вийшла Свердловська область (419 осіб). На першому місці Краснодарський край (551 людина).

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Крім того, видання відзначило, що за останні два місяці різко зросла кількість убитих ув'язнених з лав ПВК "Вагнер". За інформацією видання, саме загони засуджених зараз активно кидають у бій і вони несуть величезні втрати. Там порівняли, що в листопаді 2022 року було відомо про ліквідацію 50 ув'язнених, а зараз - про не менше 450 і їх число швидко зростає.

Як дізналося видання, 3 січня в Україні був убитий Андрій Бережних-Бородич, який в 2000-х був ватажком банди кілерів в Балаково. У 2012 році він отримав 25 років в'язниці за ряд гучних вбивств. А 15 січня стало відомо про смерть ще одного кілера - Олександра Беленка з Татарстану, який також відбував покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

Вивчивши динаміку втрат російської армії за 11 місяців, видання відзначило, що зараз основна частка убитих припадає на добровольців, найманців ПВК "Вагнер", включаючи ув'язнених, і мобілізованих. Вони становлять 25% від загальної кількості вбитих.

Видання наводить дані, що на початку війни найбільших втрат зазнали ВДВ, морська піхота, спецназ ГРУ і спецзагони Росгвардіі. Влітку 2022 року основні втрати несли мотострілки. Зараз найбільше втрат серед загонів, до яких увійшли люди з мінімальною підготовкою.

Змінився і характер бойових дій. Видання зазначило, що стрімкі штурми і десантні вилазки змінилася затяжними позиційними боями, в яких основною силою є підрозділи піхоти.

Війна в Україні: останні новини з фронту

Вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що битва за Донбас і південь тривають.

При цьому військові експерти відзначили, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни.

Тим часом окупанти почали евакуацію з Луганська і бояться виходити з тилу. За інформацією ISW, найманці Пригожина терплять колосальні втрати на фронті.

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