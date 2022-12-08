В окупованому Севастополі вранці 8 грудня прогриміли вибухи. Як писали місцеві пабліки,"було дуже гучно".
"О 6:50 щось світилося, летіло і його наздогнав постріл - і посипалися іскри", - стверджували очевидці.
Гауляйтер міста Развожаєв заявив у Telegram про нібито збитий безпілотник.
"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією Чорного моря", - написав він, додавши, що окупанти "спрацювали чітко".
Фото і відео підтверджень цього немає.
Вибухи в Криму - що відомо
З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.
У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.
У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.
Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.