Гауляйтер міста заявив про нібито збитий безпілотник.

В окупованому Севастополі вранці 8 грудня прогриміли вибухи. Як писали місцеві пабліки,"було дуже гучно".

"О 6:50 щось світилося, летіло і його наздогнав постріл - і посипалися іскри", - стверджували очевидці.

Гауляйтер міста Развожаєв заявив у Telegram про нібито збитий безпілотник.

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"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією Чорного моря", - написав він, додавши, що окупанти "спрацювали чітко".

Фото і відео підтверджень цього немає.

Вибухи в Криму - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

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