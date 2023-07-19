Важкої військової техніки на вказаних супутникових знімках журналісти не виявили.

Журналісти нарахували щонайменше 485 одиниць техніки найманців "Вагнера" на території військової частини в селищі Цель. Раніше ця база росіян під Осиповичами вже фігурувала у матеріалах ЗМІ як новозбудований польовий табір ПВК.

Як пише білоруська "Радіо Свобода", саме сюди прямували зафіксовані OSINT-дослідниками колони "вагнерівців" протягом останніх днів.

Серед виявленої техніки на супутникових знімках від Planet Labs є близько 55 тентових фур, близько 320 автомобілів (УАЗ, фургони, "буханки", "Газелі", легкові автомобілі).

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Також на території помітили 45 автобусів різних модифікацій і близько різних 65 вантажівок, у тому числі не менше 8 платформ з обладнанням, переважно будівельним.

Майже вся техніка розміщена біля схожих на склади будівель. Важкої військової техніки на вказаних супутникових знімках журналісти не виявили.

ПВК Вагнер у Білорусі - головне на вечір

Після невдалої спроби заколоту приватну армію Євгена Пригожина відправили до Білорусі. Офіційно Мінськ стверджував, що бойовики "обмінюватимуться бойовим досвідом" з білоруськими військами.

Протягом останнього тижня до Білорусі почали прибувати сотні вантажівок ПВК "Вагнер". З 11 липня Росія, за підрахунком "Беларускі Гаюн", перекинула вже щонайменше 2000 "вагнерівців". За добу 18 липня до Білорусі прибула половина машин ПВК "Вагнер" – близько 170-185 одиниць.

Полковник СБУ Роман Костенко вважає загрозу спроби вторгнення ПВК з боку Білорусі цілком реальною - якщо тільки Путіну захочеться знищити найманців фізично.

Україна у відповідь додатково посилить ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями.

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