Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари противника.

ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України. Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України.

"Силами протиповітряної оборони збито керовану крилату ракету над Миколаївською областю", - додали у Генштабі.

Також наголошують, що протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

"Ракетні війська та артилерія продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління, логістичного забезпечення, знищення засобів протиповітряної оборони, вогневих засобів та живої сили противника. В результаті злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники знищили 86 російських загарбників та ліквідували ворожі склади на півдні України.

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