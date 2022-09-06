На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

Внаслідок удару окупантами по Кривому Рогу почалася сильна пожежа на нафтобазі.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються", - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Містян закликали залишатися в укриттях.

Вибухи у Кривому Розі пролунали під час тривоги. За попередньою інформацією, працювала ППО. Незабаром ТГ-канали повідомили, що після "прильоту" над містом піднімається стовп диму.

Згодом стало відомо, що повітряні сили України сьогодні зранку збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять з шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

Нагадаємо, вчора в районі Кривого Рогу протиповітряна оборона збила ворожу ракету.

Раніше генерал-майор Дмитро Марченко заявляв, що російські окупанти хочуть захопити місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, щоб створити плацдарм для наступу на Южноукраїнськ і Вознесенськ Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Олег Жданов наголошував, що загроза прориву що для Запоріжжя, що для Кривого Рогу, що для Миколаєва практично дорівнює нулю.

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