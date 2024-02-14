Приймав участь в операції в Косово, російсько-грузинській війні, здійснював забезпечення сирійської армії.

У середу, 14 лютого, ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", який перебував поблизу Алупки. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, його було уражено в результаті успішної атаки морськими дронами.

Варто зазначити, що "Цезар Куніков" – це російський десантний корабель, що Базувався у Севастополі. Приймав участь в операції в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція "Сирійський експрес", 2015 рік).

Десантний корабель був спущений на воду у 1986 році. Отримав ім'я на честь Героя Радянського Союзу Цезаря Львовича Кунікова, який, до слова, був убитий 14 лютого 1943 року. Входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів.

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При розподілі Чорноморського флоту у 1992-1993 роках 39-ю дивізію морських десантних сил було розформовано. Десантні кораблі дивізії, що дісталися Росії, перейшли з Донузлава до Севастополя і увійшли до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Довжина корабля складає – 112,5 м, ширина – 15 м. Швидкість ходу – 17,8 вузла. На ВДК може бути розміщене артилерійське та ракетне озброєння.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Вранці 14 лютогот ЗМІ почали публікувати інформацію, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря. Пізніше інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Операцію провели українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. В ГУР зазначають, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи знищення великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков", використав цитату президента РФ Володимира Путіна про загибель російського підводного човна "Курськ" разом з екіпажем у 2000 році.

Він додав, що після знищення "Цезаря Кунікова" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту залишається у строю лише п’ять одиниць.

Плетенчук також додав, що пошуково-рятувальна операція росіян успіху не мала. Відповідно зі штатною чисельністю на судні могло перебувати майже 90 моряків. Точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки що невідома, але "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".

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