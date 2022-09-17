Також уражено 9 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

На Луганщині українські військові знищили три опорних пункти супротивника, тиловий пункт управління та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Упродовж 16 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян, завдавши їм втрат, в районах Бахмуту, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах", - розповів він.

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За словами голови ОВА, підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.

Водночас, Гайдай додав, що окупанти продовжували обстрілювати десятки населених пунктів області із мінометів та артилерії.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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