Тіла ще чотирьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 13 людей.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, тіла ще чотирьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

Крім цього, за його словами, 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.

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Деталі ворожої атаки 29 грудня

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 грудня Росія запустила по Україні понад сотню ракет та десятки ударних БПЛА.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мішені вже для Росії звичні: понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних та складських приміщень.

На думку експертів, РФ не спроможна регулярно завдавати таких масованих атак. До цього обстрілу окупанти готувались декілька місяців. Вони збирали боєприпаси довгий час, щоб створити різноманітніший ударний комплекс.

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