Водночас ворог завдав 8 ракетних та 33 авіаційних ударів по Україні.

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 29 липня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також воїни Сил оборони знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ і артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

Водночас російські загарбники знову атакували Україну іранськими дронами Shahed. Наслідки наразі уточнюються.

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Крім того, противник завдав 8 ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок дій ворога є постраждалі серед цивільного населення, а житлові будинки зазнали руйнувань.

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Як повідомляв УНІАН, на Бахмутському напрямку щодоби ЗСУ мають певні успіхи.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута, на північному ж фланзі тривають бої без зміни положень.

На фронті протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, окупанти били по Україні ракетами.

Наразі російські окупанти зосередились на утриманні сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму.

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