На Авдіївському напрямку ворог наразі перегруповується, "отримавши по зубах".

Наразі Авдіївка з трьох сторін фактично перебуває в напівоточенні росіян, відтак ворог із цих напрямків гатить по місто з усього наявного озброєння. На Авдіївському напрямку бої не вщухають, росіяни здійснюють спроби штурмів та атак щодня.

Також речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі телемарафону прокоментував повідомлення про оперативну паузу на цьому напрямку, зазначивши, що ворог наразі перегруповується, "отримавши сильно по зубах".

"Вони накопичують свої резерви - близько 40 тисяч особового складу вони сюди зігнали, накопичують боєкомплект усіх калібрів. І поки не видно того, щоб росіяни відмовились від своїх планів оточити Авдіївку…", - сказав Коцуконь.

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За його словами, росіяни намагаються діяти комплексно та здійснювати спроби штурмів одразу з кількох напрямків. Останнім часом ворог застосовує схему, коли кидає в атаку невеликі підрозділи по 10-20 людей. Українські війська їх виявляють та знищують артилерією.

"Для чого вони це роблять? У момент, коли ця штурмова група йде, вони піднімають величезну кількість своїх безпілотників… І вони у той момент, коли наша артилерія розбирає цю піхотну групу, вони намагаються виявити нашу артилерію", - зауважив речник бригади.

Він назвав такі дії росіян "грою на живця", коли окупанти кидають своїх людей, щоб спробувати виявити позиції української артилерії.

Крім того, Коцуконь розповів, що наразі сама Авдіївка фактично перебуває в напівоточенні ворог з трьох сторін. І росіяни з цих напрямків щодня гатять по місту, використовуючи усі доступні типи озброєння.

"Зараз моторошне враження справляє місто, воно повністю під нуль знищене… Але навіть за таких обставин 1,5 тисячі людей там ще живуть", - додав він.

Війна в Україні - Авдіївка

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, російські терористичні війська не полишають спроб оточити Авдіївку. Незважаючи на це, українська армія стійко тримає оборону та завдає росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, впродовж минулої доби, 7 листопада, ЗСУ відбили 14 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області.

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