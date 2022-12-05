У ліквідованого загарбника троє дітей, але дружина повернула його додому тільки в чорному пакеті.

Українські воїни продовжують "денацифіковувати" російську армію. Цього разу в чорному пакеті додому повернувся російський "мобік" з Первоуральська Данило Нарбутовських.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, ліквідований "мобік" був на батьківщині "героєм свого часу", батьком трьох дітей і косив під руснявого репера-путініста Тіматі.

"У рідному місті його вважали справжнім героєм, бо у віці 18 років прославився - затримав педофіла-вбивцю трьох дітей", - зазначив експерт.

Відео дня

Нарбутовських мобілізували 28 вересня, але воювати він особливо не хотів. Після ухвалення поправок про відстрочку для батьків трьох дітей, дружина Катерина намагалася його повернути, але безуспішно.

З Первоуральська його відправили до навчальної частини до Елані, а вже в середині жовтня до "ЛНР". Очевидно, саме на луганській землі загарбник знайшов свою смерть.

Втрати РФ в Україні

Станом на 5 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 91 тис. 690. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

В ОП повідомляли, до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч. ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські воїни ліквідували Михайла Саморукова - командира батальйону кубанських козаків, учасника кількох воєн, офіцера російського спецназу у відставці.

Вчора, 4 грудня, українські зенітники "приземлили" ворожий гелікоптер Ка-52. Його екіпаж був одним з найкращих в армії окупанта. Обох льотчиків ліквідовано.

Вас також можуть зацікавити новини: