Самі окупанти називають цей екіпаж "одним з найрезультативніших".

Вчора, 4 грудня, українські зенітники "приземлили" ворожий гелікоптер Ка-52. Його екіпаж був одним з найкращих в армії окупанта. Обидвох льотчиків ліквідовано.

Як повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ворожим Ка-52 управляв екіпаж "Бороди" - "найрезультативніший екіпаж угрупування".

"Чекаємо на прізвища кого приземлили. Гарних коршунів Путіна підсмажили. Слава воїнам України", – написав "Штірліц".

Відео дня

Окупанти у своєму пабліку уточнили, що екіпаж "Бороди" мав шість орденів Мужності на двох. Після ліквідації окупантів представили до найвищої нагороди та найвищого звання Російської Федерації - до золотих зірок Героїв посмертно.

Ліквідацію екіпажу підтвердили й Повітряні сили України. "З-за порєбрика є підтвердження збиття Ка-52 воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади 4.12.22! Знищено екіпаж "Бороди" – "власників" шести орденів "Мужності", – повідомили бійці.

Успіхи ЗСУ: воїни "приземлили" ворожий "Алігатор"

Вчора українські захисники збили черговий російський гелікоптер Ка-52. Операцію здійснив підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід".

Знищення ворожої "пташки" зняли на відео. На борту цього "Алігатора" перебував один з кращих екіпажів.

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