Загалом ліквідовано близько 91 тис. 690 російських загарбників.

За минулу добу знищено ще 540 російських загарбників.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 грудня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 91 тис. 690 (+540) осіб ліквідовано, танків ‒ 2924 (+2) одиниці за добу, бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8), артилерійських систем – 1914 (+6), реактивних систем залпового вогню – 395, засобів ППО ‒ 211 (+1), літаків – 281, гелікоптерів – 264 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9), крилатих ракет ‒ 531, кораблів/катерів ‒ 16, автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18), спеціальної техніки ‒ 163.

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

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Втрати Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада пообіцяв, що Росія до кінця року втратить вбитими 100 000 своїх військовослужбовців.

Також у Генштабі зазначали, що Росія стрімко втрачає бойові одиниці у своєму авіаційному парку.

Крім того, повідомлялося про істотні втрати окупантів на флоті. Чорноморський флот втратив чимало бойового складу.